На границе в Мамоново у украинца нашли «лишние» 9 тысяч долларов

. Фото: Таможня Калининградской области

В пункте пропуска в Мамоново-2 задержали незадекларированную валюту. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Ехавший в Польшу гражданин Украины скрыл от таможенного контроля 700 000 украинских гривен, 150 долларов США, 100 евро, 2200 российских рублей и 20 польских злотых – что соответствует 19298,18 долларов США или 1 325 141,12 рублей. В качестве пояснения гражданин сослался на незнание таможенных правил.

Банкноты изъяты, а в отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье «Недекларирование наличных денежных средств». Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы.