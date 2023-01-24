В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 24 января нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде во вторник, 24 января, в течение дня отключено электричество в домах на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

- ул. Ю. Гагарина 82-88г,90-98а,102,105,117, 131-139,151а 157,159,159б,165-179, пер. Ю. Гагарина 2-4,3-5

- ул. Дружная 11, пер. Дружный 2-4,1-5, ул. Молодой Гвардии 11

- ул. Н. Карамзина 6 (СОШ № 56),34,9,11 (д/сад № 136),15,33-37 , ул. У. Громовой 111а;

- ул. Дмитрия Донского 23,27, ул. Коломенская 18-28,32,36,38,11-23а, 31,33, снт «Ромашка»;

- ул. А. Невского 76в,78в,90 (БСМП).

От холодной воды для установки приборов учёта с 10.00 до 16.00 «Водоканал» отключит дом по ул. Фрунзе 17-21, с 12.00 до 15.00 - пер. Большевистский 2-6 (д/сад № 40).