Лесной нетопырь залетел в офис на Куршской косе

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В офис национального парка «Куршская коса» залетел лесной нетопырь. Летучую мышь, которая не так уж страшна, как вам может показаться, аккуратно поймали с помощью сачка. Об этом рассказали в пресс-службе нацпарка.

А куда дели пойманного нетопыря? Конечно, отпустили. Точнее, перевели на зимовку в деревню эпохи викингов.

«Длинный дом открыт всем ветрам, поэтому у летучей мышки есть выбор: устроиться в уголке внутри дома или поискать подходящее дупло дерева поблизости», - пояснили в нацпарке и выложили фотографии нетопыря.

Лесной нетопырь, или нетопырь Натузиуса - самая распространенная летучая мышь на Куршской косе.

Обычно представители этого вида мигрируют подобно перелетным птицам. Этот малыш, по-видимому, искал себе на Куршской косе зимовочное убежище.

Летучие мыши приносят ощутимую пользу, поедая насекомых, тем самым регулируя их численность.