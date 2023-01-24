Дом на улице Галицкого начнут сносить в марте. Там остался один жилец

В доме на улице Галицкого в Калининграде, который приговорен к сносу, остался один жилец. Он обещает властям выехать в ближайшее время.

Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 24 января.

- По дому на улице Галицкого все юридические вопросы полностью решены. В настоящий момент не освобождена одна квартира – заявитель обещал съехать оттуда до конца января. К сносу этого дома мы приступим в марте, - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что после демонтажа здания «продолжится строительство мостового перехода, который так необходим Калининграду».