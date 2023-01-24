Волейболистки из Калининграда вышли в финальный этап первенства России среди девушек

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На малой арене Дворца спорта «Янтарный» с 17 января сыграли шесть команд, в том числе калининградская сборная. Команда, составленная из воспитанников молодежной системы волейбольного клуба «Локомотив – Калининградская область», профильного отделения региональной спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта и городской специализированной спортивной школы №10, победила в 13 партиях из 16 сыгранных. Это позволило выйти в будущую финальную стадию турнира со второго места, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первые четыре встречи остались за хозяйками площадки, обыгравшими с одинаковым счётом 3:0 сверстниц из Карелии, Санкт-Петербурга, Тамбовской и Ярославской областей. Уже решив задачу по выходу в финальную стадию, калининградские волейболистки были близки к пятой подряд победе, но верх со счётом 3:1 над ними взяла команда из московской спортивной школы «Ника».

Полуфинальный раунд национальных соревнований среди сборных региональных спортивных школ Калининградская область принимала вновь спустя четыре года.