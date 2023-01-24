Елена Дятлова – о брошенных автомобилях с рекламой: Их правильно паркуют, эвакуировать не можем

Власти Калининграда намерены проработать вопрос очистки улиц города от брошенных автомобилей, которые используются в качестве рекламы. Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала после оперативного совещания во вторник, 24 января. Такие машины часто бесхозные, с выбитыми окнами, но с рекламными баннерами.

- О проблеме мы знаем. Это сложная вещь, которая требует дополнительно проработки администрации вместе с ГИБДД. Берем на себя такие обязательства, - сказала глава администрации. - Мы можем работать только в правовом поле. Эти автомобили очень правильно паркуют – не на проезжей части. Есть дилемма. Если автомобили эти запаркованы в тех местах, где нет ограничивающих знаков, то оснований для эвакуации не существует.

В целом же Елена Дятлова отметила, что власти продолжают практику вывоза с территории города брошенных автомобилей.

- Практика реализуется неплохо. Это та больная тема, которую нам нужно дорабатывать, - заключила сити-менеджер.