Калининградка решила утихомирить собутыльника и вонзила ему нож в спину

В Зеленоградске арестовали местную жительницу, которая нанесла ножевое ранение собутыльнику. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

50-летний мужчина был ранен во время застолья в дачном домике. Нож в спину ему вонзила женщина, отдыхавшая с ним в одной компании. Так она решила утихомирить его.

После случившегося потерпевший провел на даче еще три дня, пока не почувствовал себя совсем плохо. Тогда он самостоятельно отправился в больницу пешком, где был госпитализирован с проникающим колото-резаным ножевым ранением грудной клетки и поврежденным лёгким.

Следственно-оперативная группа установила личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая 24-летняя местная жительница. На нее завели уголовное дело и поместили под стражу.