Елена Дятлова призвала горожан сообщать о ямах на дорогах, чтобы их оперативно заделывали

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Елена Дятлова предложила калининградцам сообщать в мэрию о ямах, которые образовались в городе за зиму. Чиновники будут принимать меры. Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала после оперативного совещания во вторник, 24 января.

- Мы находимся в таком климатическом поясе, имеем такой температурный режим, когда в течение суток часто переходим через ноль градусов. А это расширение воды и превращение в лед и разрыв асфальта. У нас такое происходит каждую зиму и каждую весну, - говорит Елена Дятлова. - Просьба – сообщайте о ямах в городе. Будем заделывать. У нас интерфейс есть на сайте. Обсуждали это в администрации – будем интенсивно принимать информацию от калининградцев, отрабатывать.

Глава администрации отметила, что пока тепло не пришло, ямы будут заделывать холодным асфальтом. Потеплеет – будут заниматься уже ямочным ремонтом.

Елена Дятлова отметила, что деньги на ямочный ремонт выделены.

- В случает, если их будет не хватать, будем принимать дополнительные решения по выделению денег. Для того, чтобы сейчас организовать работу, дополнительных денег не нужно. У нас они есть в бюджете. А если есть ямы, их просто нужно заделывать и жить дальше, - сказала Елена Дятлова.