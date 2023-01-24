Калининградские власти прорабатывают инициативу о размещении киосков около торговых центров

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Власти Калининградской области прорабатывают федеральную инициативу о размещении киосков около торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил использовать покупательский трафик магазинов крупных торговых сетей для продвижения продукции местных производителей. Поэтому возле торговых центров рекомендовано размещать различные объекты нестационарной торговли: киоски, павильоны, автолавки, лотки с продукцией фермеров, производителей текстиля, одежды и обуви.

«Предложение носит рекомендательный характер, но возможности для его реализации в нашем регионе имеются. Более того, есть немало удачных примеров соседства НТО, в том числе реализующих местную продукцию, с крупными торговыми центрами, – заявила заместитель министра экономического развития Ирина Гракова. – Исходим из того, что любые павильоны и киоски должны быть современными, технологичными и внешне, стилистически соответствовать архитектурно-художественному дизайну населенного пункта или микрорайона. Грамотно выстраивая эту работу, мы получим синергетический эффект с общим увеличением и покупательского трафика, и продаж».