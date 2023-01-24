Инвалидам, ветеранам и многодетным компенсируют расходы на газификацию

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды войны или члены семей указанных категорий граждан, в случае их смерти. Могут получить компенсацию расходов на газификацию. Также компенсация доступна одному из родителей в многодетной семье, семьям и одиноко проживающему человеку со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Размер господдержки – до 113 400 рублей, сумма выплачивается однократно из средств областного бюджета. Компенсироваться будут расходы, направленные на оплату мероприятий по технологическому присоединению, выполнение технических условий, приобретение газового оборудования: котла, плиты или варочной поверхности, духового шкафа, прибора учета, клапана электромагнитного с датчиком загазованности, сигнализатора загазованности или сигнализатора угарного газа.

Заявление и необходимые документы следует подавать в МФЦ или Центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Подробная информация доступна на «открытой линии» правительства Калининградской области: 8 (800) 201 39 00 (добавочный «3»).