Елена Дятлова: Мазутные котельные дают наибольшие убытки Калининграду

В Калининграде к 2025 году планируют закрыть все мазутные котельные, потому что содержать их не только плохо с точки зрения экологии, но и с точки зрения экономии. Они дают убытки городу. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 24 января.

- Мазутные котельные дают наибольшие убытки. Напомню, что стоимость отопления для жителей Калининграда универсальна. Она одинаковая, не зависит от того, происходит отопление на газу, на угле или на мазуте, - сказала Елена Дятлова. - Мазутные котельные планово будем закрывать и в этом, и в следующем. Думаю, в 2025 году мы должны завершить эту работу.

По словам сити-менеджера, мазутные котельные закроют в Калининграде, в частности, на улице Чувашской, улице Киевской (ее закроют в следующем году).