В Гусеве зарезали жителя Петербурга, который приехал навестить мать

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На 57-летнего жителя Гусева завели уголовное дело за убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

50-летний житель Петербурга приехал в Гусев навестить мать. Вечером 22 января к нему заглянул его давний знакомый. В процессе застолья между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого 57-летний гость нанес приятелю не менее 20 ножевых ранений. От полученных повреждений потерпевший умер на месте происшествия.

Поножовщик с места преступления скрыться не пытался и оставался в квартире убитого до приезда сотрудников полиции.

От дачи показаний мужчина отказался. Следствие направило в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.