В Калининграде до конца 2023 года закроют 5 угольных котельных

. Фото: Александр КАТЕРУША

В 2023 году в рамках муниципальной программы планируют закрыть 5 угольных котельных. В 2024 году – еще 13. Остальные планируют ликвидировать до 2026 года.

Об этом во вторник, 24 января, сказал на оперативном совещании руководитель комитета городского хозяйства администрации Александр Запивалов.

Сегодня в городе функционируют 34 угольные котельные, из которых 5 относятся к социальной сфере.

В этом году город рассчитывает попрощаться с котельными по адресам: ул. Танковая, 4, ул. Гагарина, 41-45, 55 (школа №2), 109 и ул. Новикова, 25-25 (детский сад №5).

Александр Запивалов отметил, что в 2022 году в Калининграде уже были ликвидированы угольные котельные на улицах: Чувашская, Октябрьская, Емельянова, на проспекте Победы.