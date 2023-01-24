СК намерен забрать дело об избиении 12-летнего мальчика в Калининграде

Следственный комитет намерен инициировать вопрос о передаче в свое производство материалов уголовных дел по избиению отцом 12-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что 22 января текущего года в Московском районе прохожие обратили внимание на бегущего по улице полураздетого несовершеннолетнего. По сообщениям СМИ, ребенок выпрыгнул из окна второго этажа, спасаясь от агрессивного поведения отца, который его избивал шнуром от бытовой техники. По данному факту полиция завела два уголовных дела.

«Решение о ходатайствовать перед прокуратурой о передаче в свое производство указанного уголовного дела принято следствием в связи со значительным общественным резонансом, а также учитывая тот факт, что затронуты интересы несовершеннолетнего», - заявили в пресс-службе СК.