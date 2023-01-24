Спортивным школам в Гвардейске и Черняховске передали 250 комплектов формы для воспитанников

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Воспитанникам спортивных школ Гвардейского и Черняховского районов передали 250 комплектов новой формы для тренировочного и соревновательного процесса. Дети, проходящие подготовку в секциях футбола, волейбола и баскетбола, получили специализированную одежду, изготовленную на отечественной фабрике специально для Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Дети – это будущее нации. Очень важно заниматься инвестициями не только в свои производства и компании, но и в человеческий капитал. Необходимо формировать условия, чтобы ребенок тянулся к спорту по совокупности факторов. Это и спортивные объекты, и форма для занятий, и разнообразный современный инвентарь. Все вместе дает возможность любому малышу стать как минимум всесторонне развитым, а как максимум – флагманом своего муниципалитета и всего калининградского спорта. Планируем, что эта праздничная акция станет регулярной: мы перенаправили на нее средства взамен новогодних корпоративных торжеств и подарков», – отметил руководитель областной корпорации развития Андрей Толмачев.