Арест эвакуаторов заставил калининградскую компанию погасить долги по налогам

. Фото: Служба судебных приставов

Арест транспорта заставил калининградскую организацию погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Компания задолжала по налогам 120 тысяч рублей, поэтому приставы направили запросы в регистрирующие органы и узнали, что в собственности у фирмы есть два эвакуатора и грузовой фургон марки «Мерседес».

Транспортные средства были объявлены в исполнительный розыск и найдены. Судебные приставы выехали к месту нахождения автомобилей, арестовали их и передали на ответственное хранение владельцу. Директор фирмы получил предупреждение, что в случае непогашения долга в течение десяти дней движимое имущество будет изъято и передано на торги.

Чтобы не лишиться транспорта, организация полностью оплатила налоговую задолженность.