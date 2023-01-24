Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 44 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 26 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Озерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 1,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 2,
Гусевский городской округ – 3,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 3,
Советский городской округ - 1,
Черняховский городской округ – 3.