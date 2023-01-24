Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 44 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 26 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Озерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 1,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 2,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 3,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ – 3.