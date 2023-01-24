В Черняховске мужчина ударил ножом сотрудницу полиции

На жителя Черняховска завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

21 января в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что пьяный муж угрожает ей. На место прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой находилась старший участковый уполномоченный полиции. Не желая подчиниться законным требованиям полицейских, 42-летний мужчина ножом нанес участковой удар в область правого плеча, причинив резаную рану.

В настоящее время житель Черняховска задержан качестве подозреваемого, допрошен, ему предъявлено обвинение. Вину в совершении указанного преступления мужчина признал в полном объеме. Он водворен в следственный изолятор до 22 марта. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.