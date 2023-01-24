Жительница Калининграда попалась на особо крупном мошенничестве

В Гвардейске будут судить жительницу Калининграда за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в прошлом году 58-летняя калининградка узнала, что у его знакомого есть проблемы с энергоснабжением промышленного объекта в поселке Озерки. Женщина убедила предпринимателя, что может передать взятку сотрудникам энергоснабжающей организации для возобновления подачи электроэнергии.

В сентябре 2022 года при получении 7 млн рублей женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Гвардейский районный суд для рассмотрения по существу.