Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 16:43

Жительница Калининграда попалась на особо крупном мошенничестве

Уголовное дело направлено в Гвардейский районный суд
Виктор Сергеев

В Гвардейске будут судить жительницу Калининграда за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в прошлом году 58-летняя калининградка узнала, что у его знакомого есть проблемы с энергоснабжением промышленного объекта в поселке Озерки. Женщина убедила предпринимателя, что может передать взятку сотрудникам энергоснабжающей организации для возобновления подачи электроэнергии.

В сентябре 2022 года при получении 7 млн рублей женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Гвардейский районный суд для рассмотрения по существу.