Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 17:07

В Калининграде «граждане СССР» погасили задолженность в 150 тысяч после отключения электричества

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Виктор Сергеев

В 2022 году в Калининградской области в отношении 16 неплательщиков, которые называют себя «гражданами СССР» была ограничена подача электроэнергии. Восемь из них погасили задолженность на сумму более 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарь Энергосбыт».

По данным на 1 января 2023 года среди клиентов «Россети Янтарь Энергосбыт» числится 48 последователей запрещённой в России организации. Общая сумма долга недобросовестных потребителей составляет около 500 тысяч рублей.

«Россети Янтарь Энергосбыт» призывает жителей региона не поддаваться влиянию сомнительных организаций и напоминает, что уклонение от оплаты потреблённого электричества ведёт к образованию долга, начислению пени, отключению электроэнергии и взысканию задолженности в судебном порядке.