В Калининграде «граждане СССР» погасили задолженность в 150 тысяч после отключения электричества

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В 2022 году в Калининградской области в отношении 16 неплательщиков, которые называют себя «гражданами СССР» была ограничена подача электроэнергии. Восемь из них погасили задолженность на сумму более 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарь Энергосбыт».

По данным на 1 января 2023 года среди клиентов «Россети Янтарь Энергосбыт» числится 48 последователей запрещённой в России организации. Общая сумма долга недобросовестных потребителей составляет около 500 тысяч рублей.

«Россети Янтарь Энергосбыт» призывает жителей региона не поддаваться влиянию сомнительных организаций и напоминает, что уклонение от оплаты потреблённого электричества ведёт к образованию долга, начислению пени, отключению электроэнергии и взысканию задолженности в судебном порядке.