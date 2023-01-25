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НовостиОбщество25 января 2023 6:21

В Калининграде при пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 25 человек

Пострадавших нет
Виктор Сергеев

В Калининграде накануне вечером произошел пожар в жилом многоэтажном доме на улице Памяти павших в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В квартире на 8-м этаже на балконе горели вещи, в результате помещения квартиры и коридор были закопчены.

Пожарные эвакуировали 25 человек. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей СПСЧ, ПСЧ-5 и ПСЧ-1, в составе 22 человека и 4 единицы техники, спасатели ПСП ПСО Калининграда, в составе 4 человека и 1 единицы техники.