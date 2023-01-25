Власти нашли подрядчика расчистки участка реки Промысловой

Министерство природных ресурсов и экологии заключило контракт на расчистку участка реки Промысловой с подрядной организацией ООО «Каттегат». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего приведут в порядок 1,4 километра реки. Участок расчистки располагается от устья реки до автомобильного моста в поселке Причалы. Всего должно быть ликвидировано почти 110 тысяч «кубов» донных отложения.

«Сейчас подрядчиком проводятся подготовительные работы на объекте. Завершить расчистку участка реки планируется до конца этого года. Благодаря расчистке водного объекта качество окружающей среды в этом году улучшится для жителей близлежащих посёлков, а запланированные природоохранные мероприятия позволят выполнять реке важную роль для сельского хозяйства», - заявили в пресс-службе министерства.