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НовостиОбщество25 января 2023 6:30

В Калининграде в течение года обустроят 15 контейнерных площадок

На эти цели власти выделили 28 млн рублей
Виктор Сергеев

В Калининграде в этом году планируется обустроить 15 контейнерных площадок. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства и строительства администрации Александр Запивалов.

По его словам, на эти цели городские власти предусмотрели свыше 28 млн рублей.

«В настоящее время комитет городского развития и цифровизации разрабатывает план-схемы для обустройства контейнерных площадок. В последствии их предстоит согласовать с сетевыми организациями», - сказал Александр Запивалов.

Закупку работ по обустройству контейнерных площадок планируется осуществить до конца марта.