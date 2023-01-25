В Калининграде в течение года обустроят 15 контейнерных площадок

В Калининграде в этом году планируется обустроить 15 контейнерных площадок. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства и строительства администрации Александр Запивалов.

По его словам, на эти цели городские власти предусмотрели свыше 28 млн рублей.

«В настоящее время комитет городского развития и цифровизации разрабатывает план-схемы для обустройства контейнерных площадок. В последствии их предстоит согласовать с сетевыми организациями», - сказал Александр Запивалов.

Закупку работ по обустройству контейнерных площадок планируется осуществить до конца марта.