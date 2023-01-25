. Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

Вечером во вторник 24 января, в Гусевском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Авария произошла на 47 километре автодороги «Советск-Гусев» в районе поселка Майское. По данным ведомства, один человек пострадал, спасен также один человек.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались спасатели пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники, и спасатели из Черняховска.