Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 января 2023 6:48

В Гусевском районе произошло ДТП с пострадавшими

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

Вечером во вторник 24 января, в Гусевском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Авария произошла на 47 километре автодороги «Советск-Гусев» в районе поселка Майское. По данным ведомства, один человек пострадал, спасен также один человек.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались спасатели пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники, и спасатели из Черняховска.