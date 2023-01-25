Власти Калининграда определили места для размещения батутов

Администрация Калининграда выделила 4 места в городе для размещения батутов, которые будут разыграны на аукционе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 15 апреля по 10 сентября:

Летнее озеро (225 кв.м, 149 дней) - 593 тыс. руб.;

Сквер на Алданской (100 кв.м, 149 дней) - 134 тыс. руб.;

Сквер “Киевский” (100 кв.м., 149 дней) - 290 тыс. руб.

С 1 июня по 10 сентября:

Пляж на карьере “Мечта” (150 кв.м, 102 дня) - 131 тыс.руб

Заявки от желающих принять участие в аукционе принимаются до 6 марта, шаг аукциона – 3 процента от начальной цены.