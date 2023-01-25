В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 25 января нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 25 января, в течение дня отключено электричество в домах на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

- ул. Ю. Гагарина 135, 135б, 147-155, 145а, 151а, ул. Молодой гвардии 1-3;

С 8.30 до 18.00 от электричества отключены дома по:

- ул. Алданская 18а, 30, 30а , ул. Лужская 23, 27 (Шк. № 53);

- ул. Дмитрия Донского 9 (д/с № 100), 25, 24-34, 42, 44б, ул. Гостиная 5, 7, 9 (д/с № 71), 10-28, 28а, пр-кту Мира 15, ул. Свободная 17-25, 25а, - ул. Бородинская 1а, 1б, 7, 9, 13, 2-14, 14а, ул. Огарева 3-15, 23, 4-14, ул. Пушкина 11-25, 6-10, 6а, 14, 19а, пр-кту Победы 7-9, 19-25, 18а, 18б, ул. М. Расковой 1, 3,5, 4, ул. Кутузова 27;

- ул. Красная 74, 80-90, 102, ул. Чекистов 41-47, 47а (р/дом № 4), 57-59, 28, 28а-в, 32-36, ул. Щорса 15, пер. Щорса 1, 9-13, 2-16, ул. Мл. лейт. Родителева 1, 3, 7, 11, 17а, 2, 12-14, ул. Комсомольская 67 (лицей № 49).

Приборы учёта сегодня устанавливают - с отключением от холодной воды на Гелологической, 1 и Ю. Маточкина, 2 – с 10.00 до 15.00, на Клинической, 25 – с 10.00 до 16.00.

На ул. Подп. Емельянова, 272-282 воду отключат с 10.00 до 16.00.