В Калининграде за сутки сбили троих детей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области произошло 4 наезда на пешеходов, трое пострадавших – дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На Советском проспекте 70-летний пенсионер на «Чери» сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу по зебре. В результате наезда школьник получил телесные повреждения.

Еще один 70-летний водитель сбил 10-летнюю девочку на улице Серпуховской. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Школьница получила телесные повреждения.

На ул. Б. Хмельницкого водитель автобуса ПАЗ сбил 2-летнего ребенка, который вместе с родственником пересекал проезжую часть по линии тротуара. В результате наезда ребенок госпитализирован.

На улице Черняховского в Черняховске неустановленный водитель сбил 72-летнюю пенсионерку, которая решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. Нарушительница ПДД получила телесные повреждения.