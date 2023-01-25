В Калининграде трое детей позвонили по телефону доверия, рассказав о намерении совершить суицид

В Калининграде работает детский телефон доверия – номер 8 (800) 200-01-22 (с 9.00 до 20.00 ежедневно). Ребята звонят туда, рассказывают о проблемах и получают психологическую помощь.

Всего в 2022 году в рамках работы службы детского телефона доверия помощь получили 3912 детей, из них трое рассказали о намерении совершить суицид. Об этом сообщил глава комитета по социальной политике администрации города Алексей Силанов на оперативном совещании.

Отмечается, что в предыдущем году таких звонков было 9.

Большая же часть детей, 3146 человек, обратились за помощью в связи с проблемами в отношениях со сверстниками и в связи с несчастной любовью.

- На втором месте - 638 обращений, связанных с нарушением детско-родительских отношений в семье. К сожалению, растет количество проблемных моментов, которые сегодня ведут к нарушению детско-родительских отношений, – сказал Алексей Силанов.