Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 9:17

В Калининграде трое детей позвонили по телефону доверия, рассказав о намерении совершить суицид

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде работает детский телефон доверия – номер 8 (800) 200-01-22 (с 9.00 до 20.00 ежедневно). Ребята звонят туда, рассказывают о проблемах и получают психологическую помощь.

Всего в 2022 году в рамках работы службы детского телефона доверия помощь получили 3912 детей, из них трое рассказали о намерении совершить суицид. Об этом сообщил глава комитета по социальной политике администрации города Алексей Силанов на оперативном совещании.

Отмечается, что в предыдущем году таких звонков было 9.

Большая же часть детей, 3146 человек, обратились за помощью в связи с проблемами в отношениях со сверстниками и в связи с несчастной любовью.

- На втором месте - 638 обращений, связанных с нарушением детско-родительских отношений в семье. К сожалению, растет количество проблемных моментов, которые сегодня ведут к нарушению детско-родительских отношений, – сказал Алексей Силанов.