В Гвардейске приставы списали 185 тысяч со счета должника по кредиту

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Гвардейского района задолжал по потребительскому кредиту 185 тысяч рублей. У мужчины не было ни движимого, ни недвижимого имущества, однако судебные приставы нашли его банковский счет, на котором было достаточно денег, для погашения задолженности в полном объеме.

Судебный пристав вынес постановление об аресте счета и об обращении взыскания на хранящиеся там деньги. После этого 185 тысяч рублей были перечислены на депозитный счет отделения, а затем направлены взыскателю.