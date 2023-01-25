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НовостиОбщество25 января 2023 10:06

В Гвардейске приставы списали 185 тысяч со счета должника по кредиту

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Житель Гвардейского района задолжал по потребительскому кредиту 185 тысяч рублей. У мужчины не было ни движимого, ни недвижимого имущества, однако судебные приставы нашли его банковский счет, на котором было достаточно денег, для погашения задолженности в полном объеме.

Судебный пристав вынес постановление об аресте счета и об обращении взыскания на хранящиеся там деньги. После этого 185 тысяч рублей были перечислены на депозитный счет отделения, а затем направлены взыскателю.