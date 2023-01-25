Житель Екатеринбурга украл из магазина на ул. Челнокова часы на 250 тысяч рублей

В Калининграде полицейские задержали похитителя часов стоимостью около 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

30 наручных часов пропали из «островка» в торговом центре по улице Челнокова. Сотрудники полиции выяснили, что кража на совести 25-летнего жителя Екатеринбурга, который полгода назад переехал в Калининград. Камеры наблюдения зафиксировали, как злоумышленник взломал витрину с часами ножницами, которые он выпросил у работников ближайшего стрит-фуд кафе.

Кроме того, в ходе расследования полицейские установили причастность подозреваемого к совершению иных преступлений.