Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 12:11

На янтарном комбинате добыли первый в 2023 году самородок

Виктор Сергеев
.

.

Фото: предоставлено янтарным комбинатом

На калининградском янтарном комбинате добыли самородок весом 1882 грамма. Камень с богатой цветовой палитрой получил название «Студенческий», так как был найден накануне Дня студента. Это первый «великан», найденный в этом году в Приморском карьере, сообщает пресс-служба предприятия.

«Извлеченный из недр Приморского карьера «Студенческий» – камень высокого качества. Он представляет собой монолитный кусок произвольной формы и плотной структуры. Цвет образца матовый, переходящий от светло-желтого до насыщенного медового оттенка», – отметила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.