В Полесске установили скульптуру «Мальчик-рыболов»

Фото: администрация Полесского муниципального округа.

В Полесске появилась новая достопримечательность. На городской набережной установили скульптуру в виде мальчика, который ловит рыбу.

Фотографии скульптуры выложили в группе Полесского муниципального округа в соцсетях.

«Интересный объект безусловно станет новой фишкой нашего города», - отметили в администрации.

Сообщается, что теперь на набережной можно загадывать желания. Хочешь, чтобы рыбалка была успешной – потри рыбку, хочешь удачи в делах – подержись за мальчика.

Автор работы – скульптор Андрей Шевцов. Он известен как автор памятника первым переселенцам в Советске, который был установлен в 2015.