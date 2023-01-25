Реконструкцию Аллее Смелых в Калининграде начнут в апреле

Начать реконструкцию Аллеи Смелых в Калининграде планируют в апреле этого года. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- По Аллее Смелых мы находимся в экспертизе, нам необходимо получить положительное заключение. Окончание ее – вторая декада февраля. Денежные средства на реализацию уже заложены, - сказала Елена Дятлова.

По ее словам, городские власти в феврале получат заключение экспертизы и в марте выйдут на торги.

- Апрель – наличие контракта. Начинаем реализовывать Аллею смелых в этом году, - заключила Елена Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что в 2023 году удастся лишь начать работы, но никак не завершить их.

- Будем дальше строить, исходя из обеспеченности бюджетом, - пояснила глава администрации.