Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 64 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 27 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 3,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 5,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 5.