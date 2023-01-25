Зимует в подвале: В Калининградском зоопарке рассказали о растении, очищающем водоемы от загрязнений

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке в подвале Тропического дома поселили на зимовку… растение эйхорния, которое также называют водным гиацинтом.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, в теплое время года эйхорния работает очистителем прудов.

«Осенью наши садовники аккуратно вылавливают эйхорнию из прудов, помещают в баки и относят в теплый подвал. Все, что ей нужно для комфортной зимовки — вода и побольше света», - пояснили в пресс-службе учреждения.

Уже весной растение поместят в водоемы, оно будет случить как «зеленый фильтр».

Эйхорнию обладает способностью «переваривать» разнообразные органические загрязнения – от горюче-смазочных материалов до навоза, из-за этого эйхорнию часто используют в коммунальном хозяйстве для очистки сточных вод.