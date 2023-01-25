В Калининграде арестовали иностранца, подозреваемого в жестоком обращении со своим 12-летним сыном

В Калининграде взяли под стражу 33-летнего иностранца, которого подозревают в жестоком общении со своим ребенком. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Как ранее писала «Комсомолка», вечером 22 января на улице Киевской прохожие обратили внимание на бегущего по улице полураздетого мальчика. По предварительным данным, 12-летний ребенок спасался от отца, который применял к нему физическую силу. На теле мальчика были обнаружены множественные телесные повреждения.

В материалах суда говорится, что по версии дознания, отец. нанес своему сыну удары проводом в область грудной клетки, а также причинил ему ожог руки раскаленной ложкой.

Суд арестовал мужчину на 30 суток до 22 февраля.