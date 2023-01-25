Многодетным жителям Калининграда выплатят 600 тысяч за отказ от участка

Власти Калининграда предусмотрели дополнительную выплату многодетным семьям за отказ от земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Зарегистрированным в очереди на получение участка в Калининграде многодетным семьям власти готовы выделить 200 тысяч рублей. Еще 400 тысяч рублей предоставляются за счет областного бюджета. Таким образом, общая компенсация в областном центре составит 600 тысяч рублей.

Подать документы на получение «городской» выплаты можно будет до 1 декабря 2023 года.

Использовать ее можно на любые нужды по усмотрению получателя, не только на покупку земельного участка, но и на другие цели: оплату первоначального взноса или погашение основной суммы жилищного кредита, приобретение жилья в рассрочку по договору купли-продажи, приобретение недвижимости по договору участия в долевом строительстве.