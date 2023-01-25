Стало известно, почему с променада в Зеленоградске убрали качели

Качели, ранее установленные около кафе на променаде в Зеленоградске убрали по предписанию прокуратуры. Об этом сообщил замглавы местной администрации Павел Боровиков, пишет газета «Волна».

«Приглашенные эксперты Ротехнадзора сообщили, что качели не могут быть установлены по направлению к морю. Поэтому сейчас обсуждается возможное решение этой проблемы», – цитирует издание словам представителя администрации Зеленоградска.

Ранее глава администрации Сергей Кошевой рассказал, что через соцсети поступило много жалоб на отсутствие качелей на променаде, и поручил провести переговоры с предпринимателями, ведущими бизнес на первой линии, о том, чтобы качели побыстрее вернули назад.

«Люди специально приезжают, чтобы покачаться на качелях и посмотреть на закат», – рассказал Сергей Кошевой.