Прокачивают 23 ГБ в месяц: калининградские студенты бьют рекорды по интернет-трафику

Молодые калининградцы за год удвоили объемы использованных данных в сети. Сейчас они в среднем прокачивают 23 ГБ в месяц, что равно 45 прослушанным аудиокнигам. Для сравнения: поколение на 10-15 лет старше потребляет 21 ГБ, а пенсионеры — 10 ГБ. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

Клиентам оператора студенческого возраста суммарно необходимо в месяц около 230 ТБ — вес почти 1000 фильмов в разрешении для городских кинотеатров. Большую часть используют юноши — их доля составляет 67%. По времени они также находятся онлайн в 2 раза дольше.

При этом первокурсники и выпускники почти в 2 раза активнее в интернете, чем студенты среднего звена. По-видимому, первые чаще общаются с близкими и друзьями из других городов и сел, а вторые вовсю ищут информацию для будущего диплома. По количеству телефонных звонков ситуация похожая — здесь также впереди старшие и младшие. Самые продолжительные разговоры ведут молодые люди из Калининграда, Гусева, Черняховска и Балтийска.

При такой погруженности в интернет-жизнь юные калининградцы выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи. В тройку их любимых брендов входят Samsung, Xiaomi и Apple, а наиболее востребованными моделями по итогам года стали Samsung Galaxy A12, Apple iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9C NFC.

«Интернет для молодежи не только источник развлечений, но и инструмент для получения знаний. Все чаще студенты обычным библиотекам предпочитают электронные. Вполне ожидаемо, что потребление data-трафика в этой категории пользователей будет превышать результаты в других возрастных группах клиентов. Мы, в свою очередь, стараемся поддерживать стиль жизни молодого поколения, создавая для учащихся среднеспециальных и высших учебных заведений уникальные тарифные предложения», — сообщает Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининграде.

За последние месяцы инженеры оператора увеличили зону покрытия LTE в Калининграде. Улучшение качества голосовой связи и скорости мобильного интернета почувствовали жители в крупнейших и динамично развивающихся районах города – Московском и Ленинградском.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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