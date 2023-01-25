В Правдинске пожарные спасли 7-летнего мальчика, упавшего в реку

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Правдинске пожарные спасли ребенка, который упал в реку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

ЧП случилось в субботу, 21 января. Очевидцы позвонили в 112, сообщив, что в Правдинске в районе гидроэлекростанции в реку Лаву упал ребенок. 7-летний мальчик гулял по дамбе с друзьями, поскользнулся на бетонном откосе и оказался в ледяной воде.

«Глубина в этом месте – примерно по грудь взрослому. Мальчик не мог самостоятельно выбраться на берег, окружающие также не могли оказать ему помощь», - рассказали в МЧС.

Оперативно к месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 26. К моменту прибытия спасателей ребенок замерз, на поверхности ему помогал держаться пуховик.

Командир отделения пожарных Георгий Мунтянов бросился в воду, ему помогали начальник караула Юрий Агаджанян и пожарный Алексей Грачев. Вместе они подняли на руки мальчика и вытолкали его на дамбу.

«Пострадавший был передан прибывшей на место происшествия бригаде скорой помощи. Сейчас его здоровью ничего не угрожает», - сообщили в пресс-службе МЧС.