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НовостиПолитика25 января 2023 16:21

В Калининградской области прошли учения разведчиков

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области разведчики мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота провели тренировку – осуществили засаду на колонну техники условного противника.

Разведчики организовали диверсию на пути следования мотострелкового подразделения, выступившего в роли «неприятеля».

«Разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район, где после прибытия выполнила скрытную установку взрывных устройств, а также инженерное обустройство огневых точек. Также, используя особенности рельефа местности, разведчики организовали пути отхода», - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Отмечается, что разведчики после нападения на колонну изъяли важные документы из одного бронеавтомобиля.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе взрывпакеты и дымы.

В тренировке было задействовано около 100 военнослужащих и до 10 единиц военной и спецтехники.