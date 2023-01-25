Почти 300 тысяч жителей Калининградской области в 2022 году прошли профилактические медосмотры

. Фото: Правительство Калининградской области

В 2022 году профилактические осмотры прошли 297 660 жителей Калининградской области. Цифру назвали в региональном минздраве со ссылкой на данные Территориального фонда ОМС.

Речь идет о проведении диспансеризации, профосмотров, в том числе детских, а также углубленной диспансеризации для пациентов, перенесших коронавирус.

Наиболее массовыми по охвату взрослого населения Калининградской области стали диспансеризация и профосмотры: их прошло около 130 тысяч человек.

Помимо диспансеризации и профосмотров в 2022 году более 40 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса.

В этом году осмотры продолжатся. Записаться на профилактические мероприятия можно по телефону 122, через портал госуслуг, а также обратившись лично в регистратуру поликлиники.