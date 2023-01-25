Убил подростка и спрятал тело в канаве: 19-летний житель Озерска предстанет перед судом

За убийство подростка, избиение товарища и угрозу убийством будут судить 19-летнего жителя Озерска. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, 3 ноября 2021 года в Озерске обвиняемый избил 15-летнего товарища кулаками, ногами и резиновой палкой. Этого злодею показалось мало. Он, используя нож и электрошокер, угрожал подростку убийством.

А уже 16 ноября 2021 года он же напал уже на другого 15-летнего школьника: избил, пырнул ножом в грудь и задушил снятыми с него штанами. Все это он сотворил, пытаясь выяснить у парнишки… обстоятельства его обращения в правоохранительные органы.

Но и это еще не все. Как рассказали в прокуратуре, угрожая убийством 17-летнему очевидцу жуткого преступления, обвиняемый заставил его помочь перетащить тело убитого подростка в канаву.

Уголовное дело рассмотрит Озерский районный суд.