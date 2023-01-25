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НовостиПроисшествия25 января 2023 17:37

В Калининграде наркоман залез в особняк и украл 2 миллиона рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде полицейские задержали 45-летнего мужчину. Тот проник в частный дом на улице Большой Окружной.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник, находясь неподалеку от особняка, увидел, как из него вышли родители с четырьмя детьми – они сели в машину и уехали. Наблюдатель разбил окно, залез в дом, где его добычей стали 2 миллиона рублей (позже выяснится, что они были отложены семьей на покупку автомобиля).

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность злоумышленника и задержали его.

«К тому времени наркозависимый, ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы за кражи и грабежи, перебрался в съемную квартиру. По новому месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли похищенные деньги», - сообщили в полиции, отметив, что у преступника также была найдена золотая цепочка, которую он прихватил с собой с места преступления.

Возбуждено уголовное дело.