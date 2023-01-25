Мэрия: В скверах Калининграда высадят более 580 тысяч цветов

. Фото: мэрия Калининграда

В скверах Калининграда в этом году планируют высадить 580 720 цветов. Это будут весенние, летние и луковичные растения.

Помимо тюльпанов в городе посадят фиалки, шалфей, бархатцы, петунию, гвоздики, герань и другие цветы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, есть два аукциона: на 16 и на 18 млн рублей. Власти ищут подрядчика, который возьмется за эти деньги посадить цветы и будет ухаживать за ними.

«За эти деньги будем требовать регулярного ухода за клумбами: покраски, починки, полива, прополки и прочего», - прокомментировали в мэрии.