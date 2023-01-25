В Калининградской области люди с инвалидностью шьют зимние вещи для мобилизованных

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Фото: Правительство Калининградской области
Студенты Советского техникума-интерната «Яблоневый сад», молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, шьют утепленные балаклавы для мобилизованных.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, ребята изготовили уже 150 изделий, в том числе пару десятков вкладышей для обуви.
Отмечается, что свои подарки для военнослужащих получатели соцуслуг делают аккуратно и с любовью. Первую посылку уже передали военнослужащим через волонтерскую службу.
Дом социального ухода «Яблоневый сад» работает с 1991 года, два его филиала расположены в Полесске и поселке Февральское.