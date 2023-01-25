В Калининградской области люди с инвалидностью шьют зимние вещи для мобилизованных

. Фото: Правительство Калининградской области

Студенты Советского техникума-интерната «Яблоневый сад», молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, шьют утепленные балаклавы для мобилизованных.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ребята изготовили уже 150 изделий, в том числе пару десятков вкладышей для обуви.

Отмечается, что свои подарки для военнослужащих получатели соцуслуг делают аккуратно и с любовью. Первую посылку уже передали военнослужащим через волонтерскую службу.

Дом социального ухода «Яблоневый сад» работает с 1991 года, два его филиала расположены в Полесске и поселке Февральское.