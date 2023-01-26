Министр рассказал, как Калининградской области уйти от сезонности в туризме

Новые СПА-комплексы и санатории помогут Калининградской области уйти от сезонности в туризме. Об этом в интервью РБК сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- К сожалению, пока не достаточно много строится санаториев у нас, но отели сегодня уделяют внимание тому, чтобы в их структуре обязательно был СПА-комплекс. Это очень важно, потому что, когда плохая погода, такие услуги всегда очень востребованы. Если в регионе инвесторы будут больше строить санаториев, это позволит еще лучше выровнять сезон, так как для работы санатория не особо важна погода, - сказал Андрей Ермак.

Министр отметил, что сезонность – это проблема, которая существует во всем мире.

Андрей Ермак сказал, что еще 10 лет назад регион в основном ассоциировался с санаторно-курортным отдыхом и пляжным отдыхом. По его словам, сегодня ситуация изменилась: в Калининград едут не только летом, но и в другие времена года. Растет культурно-познавательный туризм, событийный туризм.