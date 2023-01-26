261 человек на улице: Общежитие на ул. Соммера эвакуировали из-за ночного пожара

. Фото: предоставлено очевидцем

Пожар в здании общежития на улице Соммера в Калининграде начался около 4:40 ночи. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, произошло возгорание в комнате на втором этаже, площадь пожара составила восемь квадратных метров.

Из здания эвакуировали 261 жильца. В спасенные спасатели записали 10 человек. О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвовали расчеты пяти пожарно-спасательных частей в составе 46 человек и 12 единиц техники.

По непроверенной пока информации возгорание случилось из-за зарядного устройства для смартфона.