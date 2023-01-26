Калининград вошел в топ-10 городов России для романтик-отдыха в феврале

Калининград вошел в список городов России, которые пары выбирают для путешествий в феврале. Исследование Tvil.ru приурочили к 26 января, когда отмечается День супругов.

Аналитики изучили города страны, где гости отдыхали парами.

На первом месте - город Сочи, собравший 17% от всех бронирований. На втором месте стоит Санкт Петербург, а на третьем – Москва (14% и 5% бронирований соответственно).

Сразу после столицы в списке значится Калининград. Отмечается, что туристы платили в среднем 1998 рублей за сутки и предпочитали оставаться в Калининграде на 4 ночи.

Замыкает топ-городов для путешествия парами Суздаль.