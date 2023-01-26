Исследование: Калининградцы стали чаще искать работу в сфере строительства

В сфере «Строительство, недвижимость» на рынке труда Северо-Запада активность соискателей увеличилась на 26%. К такому выводы пришли эксперты сервиса hh.ru.

По их данным только за последний месяц калининградцы, ищущие работу в сфере строительства и недвижимости, разместили на 25,7% больше резюме, чем в этом же периоде прошлого года. При этом важно, работодатели стали размещать такие объявления реже.

Так, на одно рабочее место в среднем претендуют до 2 человек, что кратно ниже нормы по рынку труда (5-6 человек на вакансию).

Как говорят эксперты, серьезный кадровый дефицит работодатели из строительной отрасли испытывают относительно представителей строительных специальностей (сантехников, монтажников, плиточников, электриков, наладчиков, водителей спецтехники, крановщиков).

Сейчас средняя зарплата в строительном секторе Калининградской области достигает 51 000 рублей, что на 10% выше средней зарплаты в области.